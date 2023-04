Particolare femminile, "L’amore perduto” di Fabrizio Labarile a Cassano delle Murge

Ultimo appuntamento con la rassegna culturale cassanese “particolare femminile”. Ospite Fabrizio Labarile con il romanzo storico “l’amore perduto” mercoledì19 aprile alle 19 in pinacoteca civica.

La guerra contro la Grecia è lo scenario in cui si svolge la storia d'Amore tra Enrichetta e Salvatore, che culmina ,dopo 10 mesi di luna di miele, con un tragico risveglio. La morte rapisce prima il bambino tanto desiderato e poi Enrichetta. La disperazione di Salvatore durerà per tutta la vita e le sue visite al cimitero ,dove interloquisce con la defunta moglie, non mitigano il suo dolore. Le promette che verrà ogni anno in occasione dell'anniversario della dipartita . Il matrimonio con Santina, innamoratissimo di lui, non gli impedisce di continuare ad amare la defunta. E quando Santina si rende conto del sublime Amore tra Salvatore ed Enrichetta, allontana da sé la pur minima gelosia e considera Enrichetta come una sorella.

L’autore non tralascia il contesto storico, sempre rivelato dal quaderno di memorie dello zio, a cavallo tra la Seconda Guerra Mondiale in Puglia e Sicilia e il periodo post-liberazione, rivelando realtà sorprendenti e poco edificanti per l’Italia e per i suoi cittadini. La maestria dell’autore è l’aver sospeso il giudizio lasciando a ogni lettore la possibilità di formare un proprio pensiero.

Un romanzo intriso di amore, passione e dedizione assoluta ma anche di rispetto e valori profondi.

Dialoga con l’autore Rita Pontrandolfo.

“Particolare femminile” è la rassegna culturale dedicata alla figura femminile ideata da Francesca Marsico la consulente del sindaco per “le politiche di rigenerazione sociale e riqualificazione inclusiva e culturale” ed in collaborazione con l’assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Cassano, Vito Lionetti.

Appuntamenti settimanali nella giornata dedicata alla cultura, il mercoledì, finalizzati a fare conoscere alla comunità l’importanza di raccontare, anche ai giorni nostri, il mondo al femminile declinato in ottiche specifiche riguardanti i temi più disparati.

Riflessione di libertà, leggerezza per raccontare temi seri e complessi, spesso difficili e scomodi, insieme a grandi professionisti che comunicheranno nuovi punti di vista, quotidianità sconosciute e criticità condizionate anche dalla società attuale.