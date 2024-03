Spettacolo 'magicomico' a Bari con Raffaello Corti in arte 'Faccestamagia'

Il nuovo volto della comicità magica Raffaello Corti, in arte Faccestamagia, porterà il suo show “Uno spettacolo che mi vedrei - nei teatri” a Bari al Teatro Kismet mercoledì 30 ottobre. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Con sketch che uniscono comicità, magia e surrealismo, il nuovo anti-prestigiatore ha ottenuto una visibilità impressionante nel web, con milioni di visualizzazioni per i suoi viralissimi reel.?Con “Uno spettacolo che mi vedrei” sul palco si assisterà ad uno show vulcanico, imprevedibile e irriverente che delizierà e stupirà.??



Raffaello sta vivendo un momento di grande successo, dopo la sua fortunata partecipazione al talent show comico di Amazon Prime “LOL TALENT SHOW,” in cui è emerso con i suoi giochi di magia e le sue battute.?

L’artista romano è l’antitesi di tutto quel che il pubblico si aspetta.??

Come fosse l’esponente capo di una sorta di dadaismo contemporaneo, Raffaello se ne frega di leggi e princìpi, e grazie alla crasi tra comicità, magia e surrealismo, la sua è una delle proposte artistiche più fresche e di successo del panorama nazionale.??



La sua magia è una magia sbagliata e il suo teatro è un teatro sbagliato, in cui le cui regole sono calpestate e calciate via dalle sue scarpe gialle.??

È l’anti-mago che incarna gli esatti opposti di ogni stereotipo sui prestigiatori, eppure sorprendentemente funziona.??