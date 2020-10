Per Baracche Volanti lo spettacolo dal vivo 'Fagiolino e l’Asino d’or'

Nella piazza del Mediterraneo antistante la Casa di Pulcinella e la sala teatro, allestiti per l’occasione secondo la vigente normativa anti-covid in ambito di spettacolo dal vivo, in scena Sabato 17 ottobre ancora storie con Valentina Vecchio e il Teatricolo dei fattapposta e a chiudere il festival la famiglia d’Arte Monticelli della compagnia Teatro del Drago di Ravenna, una delle più longeve formazioni artistiche italiane nello specifico settore delle marionette e dei burattini, che portano in scena Fagiolino e l’Asino d’oro, spettacolo che combina tre diversi generi Teatro dei burattini, l’antica arte dei Cantastorie e la Giocoleria.

Biglietto unico giornaliero di € 5,00 valido per i tre spettacoli del pomeriggio.

Infotel. 080 534 46 60

Prenotazione obbligatoria: botteghino@casadipulcinella.it