Lo spettacolo 'Fagiolino Asino D'Oro' in scena alla Casa di Pulcinella

Sabato 8 e domenica 9 gennaio alle ore 18.00 in scena FAGIOLINO ASINO D’ORO del Teatro del Drago

Lo spettacolo, ispirato all’opera L’Asino d’Oro di Lucio Apuleio, è uno show d’arte varia, che lega tre differenti generi: il Teatro dei Burattini, l’arte antica del Cantastorie, la Giocoleria degli artisti di strada.

Il protagonista della storia è Fagiolino, l’eroe dei burattini tradizionali dell’Emilia Romagna, che viene trasformato dalla Maga Saturnina da burattino in Asino. Fagiolino chiede aiuto al Mago Ermete Trismegisto, che senza pietà lo manda all’inferno! L’Asino-Fagiolino va all’inferno a “rubare” un miracoloso antidoto ai Diavoli! Affronta Caronte e Cerbero, “il Cagnolone a tre teste”, e li bastona a dovere. Poi finalmente interviene la dea Venere…

infotel.080 534 4660

REGOLAMENTO STRAORDINARIO A FRONTE DELL’EMERGENZA DA COVID-19

L'accesso a Teatro è consentito agli spettatori in possesso di certificazione verde covid-19 rilasciata esclusivamente per vaccinazione o per guarigione (cosiddetto "super green pass" o "green pass rafforzato").

La verifica sarà svolta esclusivamente tramite la lettura del QR code tramite App "VerificaC19".

Si invita il cortese pubblico ad arrivare con congruo anticipo indossando mascherina Ffp2.

Sarà nostra cura garantire il massimo rispetto delle normative per poterci assicurare sempre l'accessibilità a questo luogo di cultura, arte e socialità.