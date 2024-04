Il Palazzo Mincuzzi apre le porte ai visitatori per una visita guidata tra i suoi suoi meravigliosi capolavori in stile Liberty

Contributo a partire da €5 per ‘iscritti FAI’ e da €10 per ‘non iscritti FAI’

Sabato 13 aprile appuntamento con l'iniziativa del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano -Delegazione Fai Bari per visitare gli appartamenti privati di Palazzo Mincuzzi

Orari: ore 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00. 12.30. 13.00

Prenotazioni presso punti FAI di Bari: Gioielleria Horus - V.Dante,5 e Erboristeria Centro Natura - V. Arcidiacono Govanni,14

Contributo a partire da 5 Euro per iscritti FAI e da 10 Euro per non iscritti FAI.

Come spiegato dal Fondo per l’Ambiente Italiano, Il palazzo, progettato nel 1923 dall’Architetto Aldo Forcignanò e dall’Ingegnere Gaetano Palmiotto per il Cavalier Michele Mincuzzi, venne costruito tra il 1926 e il 1928, con soluzioni tecnologiche molto avanzate per l’epoca, in cemento armato fino ad allora impiegato soltanto nella costruzione del Teatro Margherita progettato dall’Ingegnere Francesco De Giglio e della sede dei biliardi Rutigliani. Venne inaugurato con una grande festa il 28 ottobre 1928. La facciata del Palazzo è dominata da elementi architettonici e decorativi come archetti, lesene bugnate, capitelli ionici e mascheroni. Molto bella è la cupola sul timpano, sormontata da una sfera interamente rivestita di tessere di vetro, ricoperte ognuna da una sottile lamina d’oro. Gli ultimi due piani sotto la cupola erano riservati alle abitazioni dei proprietari; prestigiosi appartamenti affacciati su via Putignani e via Sparano, con luminosi saloni delle feste, sala da biliardo e cappella privata. Nel tempo Palazzo Mincuzzi è diventato il luogo simbolo di Bari, intesa come città commerciale oltre che uno dei più prestigiosi negozi baresi.