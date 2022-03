'Faith and soul songs' con Luciana Negroponte e Vito Di Modugno

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con il concerto di LUCIANA NEGROPONTE & VITO DI MODUGNO



FAITH AND SOUL SONGS

Luciana Negroponte voce

Vito Di Modugno piano



Un appassionante viaggio musicale accompagnato dalle parole dell’anima e dalla voce del cuore che Luciana Negroponte mette in vibrazione come un vero potere di guarigione dello spirito.



Con il suo progetto artistico porta in musica il soul, anima e voce.



Il suo timbro vocale profondo e intenso le ha fatto guadagnare la fama di "cantante nera racchiusa nel corpo di una bianca".

Un concerto di alto profilo artistico, emozionante e travolgente.





Prenotazione obbligatoria al 340.8643487.