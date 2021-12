Falò e Sagra di Santa Lucia in contrada Trito a Locorotondo

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito della rassegna di eventi “Notte delle candele 2021 - Light up the winter” organizzata da Euforica APS, si svolgerà domenica 12 dicembre alle ore 19:30 nella piazzetta della Chiesa della Sacra Famiglia in contrada Trito a Locorotondo (BA) l’evento del Falò e della Sagra di Santa Lucia.

Nella notte dell’anno più lunga che ci sia, appunto quella del 12 dicembre, secondo la tradizione e il folclore popolare si verifica il passaggio figurativo dalle tenebre alla luce, ed è grazie alla collaborazione con l'Associazione “In Campagna” che anche quest'anno si celebrerà il tradizionale Falò di Santa Lucia e la Sagra dedicata alla Santa protettrice della vista.

Aspettando la Notte delle candele, ci immergeremo nel tessuto contadino del paese, tra sagre e riti comunitari che resistono allo scorrere del tempo. Nella piazzetta antistante la Chiesa di Contrada Trito (l’unica a Locorotondo a custodire una reliquia di Santa Lucia incastonata nell’altare), la serata seguirà i ritmi scanditi dall’antica sagra popolare, tra convivialità, piatti della tradizione e la musica popolare del Gruppo Folk Città di Locorotondo, fino all’accensione e alla benedizione del falò di Santa Lucia.

Il menù al prezzo fisso di €8,00 prevede un piatto di grano pesto con ragù di puntine di carne di maiale e cotica, castagne e vino.

L’evento è a ingresso contingentato, pertanto è consigliata la prenotazione. É obbligatorio l’uso della mascherina.

Iscrizioni all'evento al seguente link:

https://booking.euforica.net/index.php...

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: info@euforica.net