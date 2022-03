Falò di San Giuseppe a Bitritto

Dopo 2 anni finalmente ritorna l’appuntamento con la tradizione. Nella giornata in cui la Chiesa cattolica festeggia il santo protettore degli artigiani, San Giuseppe, la famiglia Babboni organizza la rituale accensione del fuoco. Tradizione iniziata oltre quarant’anni fa. Appuntamento (con la mascherina) in in Via Alcide De Gasperi 5 a Bitritto (BA).