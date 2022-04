20 anni di Famiglia per Tutti, un percorso sulla via dell’accoglienza

Lunedì 11 aprile Famiglia per Tutti festeggia il ventennale dell’Associazione presso il Santuario Sant’Antonio da Padova, Piazzetta S. Antonio 5 a Bari. Dopo la celebrazione eucaristica alle ore 18:30 i festeggiamenti proseguono con la presentazione del libro “Album di Famiglia” una raccolta di vissuti e testimonianze di 20 anni di vita associativa. Un cammino di costante impegno durante il quale l’associazione ha promosso, informato, formato ed accompagnato famiglie e coppie attraverso l’ascolto e l’accoglienza, come una grande famiglia allargata.

Un amore nasce nel momento in cui si sente il bisogno di prendersi cura di qualcuno. Generare un figlio è l’atto più fecondo della vita, una relazione d’amore senza condizioni. Accogliere il bisogno di ogni bimbo come fosse il proprio è il principio del nostro percorso genitoriale – dichiara Angela De Girolamo, presidente di Famiglia per Tutti –“Fidarsi per affidarsi all’altro” è l’essenza di ogni gesto di accoglienza. Così ognuno è risorsa e principio di relazionalità feconda capace di generare azioni e gesti che concorrono a formare la grande famiglia umana dove tutti siedono alla mensa dei diritti con pari dignità e opportunità.

L’ingresso è gratuito.