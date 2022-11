“Famiglie al Museo!”, alla Pinacoteca Giaquinto visite animate, attività e laboratori dedicati alle famiglie

Prosegue nella Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” l’iniziativa “Famiglie al Museo!”, il percorso annuale di visite animate, attività e laboratori dedicati alle famiglie con bambini promossa dalla Città metropolitana in collaborazione con l’associazione culturale “Mamamma”. Visto il successo dell’iniziativa che ha registrato il tutto esaurito per gli appuntamenti programmati a novembre e dicembre (6 e 20 novembre, 8 e 18 dicembre), la Pinacoteca ha deciso di inserire, fino alla fine dell’anno, tre nuove date:

La programmazione dedicata ai bambini in pinacoteca è con accesso gratuito da parte delle famiglie e ha come obiettivo quello di familiarizzare con il museo, le sue sale e il suo patrimonio artistico incentivandone la frequentazione.Le attività sono a cura dell’associazione culturale “Mamamma” specializzata nel progettare e condurre attività per bambini attraverso la metodologia della didattica dell’arte favorendo l’apprendimento creativo da parte dei partecipanti.