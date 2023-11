Al Petruzzelli un nuovo Family Concert dell'Orchestra del Teatro

1 euro per gli spettatori fino ai 13 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri

Mercoledì 8 novembre alle 18.00 al Petruzzelli è in cartellone un nuovo Family Concert dell'Orchestra del Teatro, diretto dal maestro Elio Orciuolo.

Il programma propone: di Wolfgang Amadeus Mozart Overture da Die Zauberflöte e Sinfonia n. 40, in sol minore, K.550 e di Felix Mendelssohn Sinfonia n. 4, in La maggiore, op. 90.

Il costo del biglietto per tutti i Family Concert è di 1 euro per gli spettatori fino ai 13 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri.

I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it

Il Botteghino del Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00.

Informazioni: 0809752810.