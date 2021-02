Appuntamento con un nuovo Family Concert in streaming dal Teatro Petruzzelli

Sabato 27 febbraio alle 18.00 è in programma un nuovo Family Concert in streaming dal Teatro Petruzzelli! Una bellissima occasione per passare un pomeriggio in musica e scoprire l'energia musicale dell'Orchestra, diretta da Roberta Peroni

Il programma propone Sinfonia n. 8, in si minore, D 759 “Incompiuta” di Franz Schubert e Sinfonia n. 1, in do minore, op. 11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Appuntamento in streaming sul canale YouTube Fondazione Petruzzelli, sul profilo Facebook Fondazione Teatro Petruzzelli e sul sito www.fondazionepetruzzelli.it nella sezione dedicata al concerto.