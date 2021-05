Il Teatro Petruzzelli apre alla città: appuntamento con le visite guidate e i Family Concert

Prezzo non disponibile

Il Teatro Petruzzelli apre alla città. Si ricomincia dai Family Concert e dalle Visite Guidate.

Torna la “musica in presenza” al Teatro Petruzzelli. Il Teatro riapre al pubblico con i Family Concert in programma venerdì 21 e mercoledì 26 maggio alle 18.00 e con le Visite Guidate. Restano in streaming gli appuntamenti della rassegna dedicata alla musica contemporanea Aus Italien.

Venerdì 21 maggio alle 18.00 Michele Nitti dirigerà il Family Concert con un programma dedicato a Suite n. 1, per piccola orchestra di Igor Stravinskij, Pucinella, suite da concerto di Igor Stravinskij, Ouverture, dall’opera “Il mondo della luna” di Franz Joseph Haydn, Ouverture, dall’opera “Die Zauberharfe” (L’arpa magica) di Franz Schubert, Ouverture, dall’opera “Ruslan e Ludmilla” di Michail Ivanovič Glinka.

Mercoledì 26 maggio alle 18.00 Paolo Lepore condurrà il Family Concert. In programma, dall’opera, “Die Fledermaus” di Johann Strauss Ouverture, Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214 di Johann Strauss II, Unter Donner und Blitz (Sotto tuoni e fulmini) Polka veloce, op. 324 di Johann Strauss II, Capriccio spagnolo, in La maggiore, op. 34 di Nikolaj Rimskij-Korsakov, La danza delle ore, ballabile dall’opera “La Gioconda” di Amilcare Ponchielli, Danse bacchanale, dall’opera “Samson et Dalila” di Camille Saint-Saëns, Danza delle sciabole, dal balletto “Gayane” di Aram Chacaturjan, Intermezzo, dall’opera “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, Mambo, dal musical “West Side Story” di Leonard Bernstein.

Per i Family Concert le vendite partiranno giovedì 13 maggio alle 9.30. Sarà possibile acquistare i biglietti su www.vivaticket.it. I possessori di voucher potranno effettuare l’acquisto via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher. Saranno disponibili solo posti singoli che garantiscano l’opportuno distanziamento. I nuclei familiari con bambini potranno prenotare posti in palco, inviando una e-mail al botteghino del Teatro.

Solo in casi eccezionali, per coloro che sono impossibilitati all’acquisto attraverso le modalità sopra indicate, sarà prevista la vendita direttamente in botteghino, previa prenotazione telefonica, chiamando il numero 080.9752810 dal lunedi al sabato dalle 13.30 alle 16.00).

Le Visite Guidate, su prenotazione, avranno luogo domenica 16 maggio alle 12.30, sabato 22 maggio alle 13.30, domenica 23 maggio alle 13.00, sabato 29 maggio alle 13.00, domenica 30 maggio alle 13.00 e saranno riservate ad un numero massimo di 20 persone.

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

Sarà possibile effettuare la prenotazione via e-mail all’indirizzo visiteguidate@fondazionepetruzzelli.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti, segnalando l’eventuale presenza di disabili in carrozzina.

Compatibilmente alla disponibilità dei posti, la Fondazione invierà una conferma dell’avvenuta prenotazione.

Il botteghino delle Visite Guidate (situato sul lato del Teatro che affaccia in Corso Cavour) aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa.

In caso sia presente pubblico straniero la visita si terrà simultaneamente in lingua italiana e inglese.

All’ingresso il personale provvederà alla misurazione della temperatura.

Durante la visita sarà necessario indossare la mascherina.

Il calendario delle visite potrebbe subire variazioni.

