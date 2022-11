Al Teatro Petruzzelli con un nuovo appuntamento del Family Concert

Prezzo non disponibile

I Family concert sono ormai un piacevole appuntamento fisso con la grande Musica sinfonica dedicato alle famiglie. Un ciclo di concerti dal repertorio classico, pensato su misura per un pubblico di tutte le età e proposto ad un orario pomeridiano, comodo anche per i giovanissimi e per gli anziani.

Prossimo appuntamento il 4 dicembre con il concerto:

INTERPRETATO DA ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI



direttore Gregorio Goffredo