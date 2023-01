Al Teatro Petruzzelli appuntamento con il primo Family Concert del 2023

Mercoledì 11 gennaio alle 18.00, prenderanno il via i Family Concert 2023, con biglietti al costo di 1 euro per i bambini fino ai 12 anni e di 5 euro per gli spettatori di qualsiasi età.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro il maestro Fausto Corbo.

In programma: Polonaise dall’opera Evgenij Onegin di Pëtr Il'i? ?ajkovskij, Ouverture, Marcia dei soldatini e Walzer dei fiori da Lo Schiaccianoci di Pëtr Il'i? ?ajkovskij, Pastorale, Polka e Finale dalla Czech Suite di Antonín Dvo?ák, Danze ungheresi nr. 2 e nr. 7 (orchestrazione di Andreas Hallén) di Johannes Brahms, Walzer dell’imperatore op. 437 di Johann Strauss, Finale dalla Sinfonia nr. 7 op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Nato a Martina Franca, Fausto Corbo si è distinto sin dalla prima infanzia per il talento pianistico che lo ha portato ad intraprendere gli studi musicali prima in Italia al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, poi in Svizzera al Conservatoire de Musique de Genève. Dal 2001, in parallelo all’attività pianistica, ha cominciato a dedicarsi alla direzione corale con lusinghieri consensi di pubblico e critica. Dal 2002 si è formato alla Musikhochschule Luzern con Alois Koch, mentre nel 2005 si è laureato in direzione corale con lode. In occasione del suo concerto finale, ha ottenuto un riconoscimento speciale dall’associazione ‘Odd Fellows’ di Lucerna come ‘miglior laureato’. Subito dopo ha ottenuto la direzione artistica della Luzerner Mädchenkantorei, incarico che gli ha offerto l’opportunità di collaborare con grandi orchestre della Svizzera, tra cui Luzerner Sinfonieorchester e Collegium Musicum Luzern. Nel 2008 ha intrapreso gli studi di direzione d’orchestra con Ralf Weikert, laureandosi nel 2010 con lode sempre alla Hochschule Luzern-Musik. Ha completato la sua formazione in direzione d’orchestra collaborando con direttori del calibro di Bernard Haitink, Karl Anton Rickenbacher, Manfred Huss, Dejan Savic, Julius Kalmar e Uroš Lajovic all’Universität für Musik u darstellende Kunst di Vienna. In seguito a questa esperienza, la direzione orchestrale ha assunto un ruolo centrale nella sua carriera artistica. Tra le collaborazioni con Orchestre di vari paesi europei come Italia, Svizzera, Germania, e Bulgaria, si annoverano sopratutto quelle recenti con l’Orchestra Filarmonica di Ruse al Teatro Petruzzelli di Bari, dove ha curato l’assistenza per la produzione della Salome di Strauss, l’Orchestra Filarmonica di Burgas che ha diretto nell’omonimo Teatro nel Don Giovanni di Mozart, l’orchestra regionale Filarmonia Veneta e la Haydn Sinfonietta di Vienna. Nel 2010 ha partecipato al Concorso ‘Pedrotti’ di Trento, dove è stato notato da Gustav Kuhn, il quale lo ha poi invitato come direttore ospite a dirigere l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento per una serie di concerti nella stagione 2011/2012. Nel 2011 è risultato vincitore delle selezioni internazionali per Direttori d’Orchestra, organizzate dall’associazione Opera Verona, per l’opera Le astuzie femminili di Cimarosa in collaborazione con la Kioi Hall di Tokyo. Discepolo indiretto della grande Scuola Viennese di Hans Swarowsky e alla guida ispirata di Ralf Weikert - a sua volta allievo dell’indimenticato direttore austriaco - egli è apprezzato sopratutto per la tecnica, le qualità comunicative e per il minuzioso lavoro di analisi della partitura.

I prossimi Family Concert dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli sono in cartellone, sempre alle ore 18.00, martedì 14 febbraio, con direttore Giacomo Desiante, domenica 2 aprile, con direttore David S. Wiley, domenica 11 giugno, con direttore Massimiliano Caldi e solista Paride Losacco (violino), domenica primo ottobre, con direttore Vincenzo Perrone e solista Gabriele Ceci (violino), sabato 9 dicembre, con direttore Michele De Luca.

Informazioni Biglietti 2023:

I biglietti per tutti gli appuntamenti del 2023 al Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino e su www.vivaticket.it. Il Botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00).

Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it. E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it