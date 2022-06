Al Teatro Petruzzelli con un nuovo appuntamento del Family Concert

Domenica 12 giugno alle 18.00 è in programma un nuovo Family Concert diretto da Vincenzo Perrone che condurrà l’Orchestra di Fiati del Teatro Petruzzelli.

In programma “Fiati, Arpa e… Percussioni!!”: Marcia di Sergej Prokof'ev(trascrizione a cura di Vincenzo Perrone e Antonio Ippolito) Apertura (squilli di apertura) di Raffaele Gervasio, Fanfare for a common man di Aaron Copland, Ouverture op.24 di Felix Mendelssohn (trascrizione a cura di V. Perrone e A. Ippolito), “Vesti la giubba…” Rimembranze veriste per fiati. (elaborazione di Nicola Hansalick Samale in Prima esecuzione assoluta), da L’Opera da tre soldi di Kurt Weill, Ouverture, Die Moritat von Meckie Messer, Kanonen-Song (trascrizione a cura di B. Friolo), No Animal Circus di Antonello Tosto (Prima esecuzione assoluta), A.A. V.V. “I Fiati al Cinema” (Elaborazione a cura di S. Frammartino).