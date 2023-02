Family Concert, al Petruzzelli di Bari torna l'appuntamento con la musica dedicata alle famiglie

Prezzo non disponibile

Al via il secondo appuntamento del Family Concert 2023, alle ore 18.00, martedì 14 febbraio, con direttore Giacomo Desiante: biglietti al costo di 1 euro per i bambini fino ai 12 anni e di 5 euro per gli spettatori di qualsiasi età.

Informazioni Biglietti 2023:

I biglietti per tutti gli appuntamenti del 2023 al Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino e su www.vivaticket.it. Il Botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00).

Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it. E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it