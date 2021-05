Family concert, appuntamento speciale al Petruzzelli con i bambini e le loro famiglie

La buona musica da ascoltare in famiglia. I Family concert sono ormai un piacevole appuntamento fisso con la grande Musica sinfonica dedicato alle famiglie. Un ciclo di concerti dal repertorio classico, pensato su misura per un pubblico di tutte le età e trasmesso ad un orario pomeridiano, comodo anche per i giovanissimi e per gli anziani.

La Fondazione Petruzzelli annuncia che questo concerto si terrà in presenza.

INTERPRETATO DA

ORCHESTRA D’ARCHI DEL TEATRO PETRUZZELLI



direttore ROBERTA PERONI

PROGRAMMA

Benjamin Britten

Simple simphony, per orchestra d’archi, op. 4

Ottorino Respighi

Da Antiche danze ed arie per liuto, Suite III, P. 172

n. 1. Italiana

n. 3. Siciliana

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata n. 13, in Sol maggiore, KV 525

“Eine kleine Nachtmusik”

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...