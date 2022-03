Family Concert, al Teatro Petruzzelli torna l'appuntamento con la musica dedicata alle famiglie

Prezzo non disponibile

Domenica 3 aprile alle 18.00 al Petruzzelli è in programma un nuovo FAMILY CONCERT condotto da Nicola Colafelice, giovane e carismatico direttore pugliese attivo in Italia ed all'estero, che dirigerà l’Orchestra del Teatro.

In programma: Ouverture da “L’italiana in Algeri” e da “La gazza ladra” di Gioachino Rossini, Ouverture da “Der Freischutz” di Carl Maria von Weber, Sinfonia n.4, in La maggiore, op.90 “Italiana”di Felix Mendelssohn.

Sulla grande importanza della musica in questo delicato momento storico il maestro Colafelice dichiara: "Le parole, manchevoli di significato, fredde e inadeguate, stentano a descrive l’orrore che ci circonda, il dolore che pervade la Nostra Terra, i Nostri Fratelli. Accomunati da questo infausto e doloroso continuo momento ripongo nella Musica tutte le Mie Speranze.

La Musica che da sola può colpire tutti i Cuori del Mondo. Speranza di Pace."

I biglietti per il Family Concert sono disponibili al Botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.vivaticket.it

Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it

ORARI DI APERTURA BOTTEGHINO: dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.itTelefono: 080.9752810.