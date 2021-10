Family Concert, al Teatro Petruzzelli la buona musica da ascoltare in famiglia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

I Family concert sono ormai un piacevole appuntamento fisso con la grande Musica sinfonica dedicato alle famiglie. Un ciclo di concerti dal repertorio classico, pensato su misura per un pubblico di tutte le età e trasmesso ad un orario pomeridiano, comodo anche per i giovanissimi e per gli anziani.

La Fondazione Petruzzelli annuncia che questo concerto si terrà in presenza al massimo della capienza di sala.

INTERPRETATO DA

ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI



direttore ALESSANDRO PALUMBO

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouverture, dall’opera “Die Zauberflöte” (Il flauto magico)

Nikolaj Rimskij-Korsakov

Shéhérazade, op. 35

I. Il mare e la nave di Sinbad

Ludwig van Beethoven

Ouverture, dall’opera “Egmont”, op. 84

Pëtr Il’i? ?ajkovskij

Suite dal balletto “Il lago dei cigni”,

I. Scène

III. Danses des cygnes

II. Valse

Nino Rota

Preludio, dall’opera “Il cappello di paglia di Firenze”

Georges Bizet

Carmen suite, n. 1

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...