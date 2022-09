Nuovo appuntamento al Petruzzelli di Bari con il Family Concert

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 5 ottobre alle 18.00 Domenico Longo dirigerà l'Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli in un nuovo appassionante FAMILY CONCERT!

Il programma propone:

Ouverture, dall’opera “Hänsel und Gretel” di Engelbert

Humperdinck,

Ouverture, dall’opera “Il Principe Igor” di Aleksandr Borodin,

Carmen suite n. 1, per orchestra e Carmen Suite n. 2, per orchestra di Georges Bizet.

La rassegna Family Concert è organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari ed i Cinque Municipi del capoluogo pugliese e propone biglietti al costo di 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 e su www.vivaticket.it

Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it