Al Teatro Petruzzelli appuntamento con il Family Concert

Domenica 9 gennaio alle 18.00 al Petruzzelli è in cartellone il primo Family Concert del nuovo anno. Roberta Peroni, direttore musicale di palcoscenico della Fondazione, dirigerà l’Orchestra d’Archi del Teatro. In programma: Concerto in Sol maggiore “Alla Rustica” di Antonio Vivaldi, Holberg suite Op. 40 di Edvard Grieg, St. Paul’s Suite Op. 29, n. 2 di Gustav Holst, Lullaby di George Gershwin, Fuga con Pajarillo di Aldemaro Romero. Come per tutti gli altri spettacoli l’accesso in teatro sarà consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni di età solo con la presentazione della Certificazione verde Super Green Pass. I minori di 12 anni potranno entrare senza certificazione. I posti saranno numerati.