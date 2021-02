Incontro 'Famolo strano' per la rassegna Un sorso di scienza

In principio era il verbo. No, in principio era il sesso. (Antonio Gramsci) Ovvero, è il sesso a muovere il mondo.

Ed a farci compagnia in questa dolce fatica ci sono tutti, ma proprio tutti gli organismi viventi.

Dobbiamo infatti ricrederci sulla presunzione umana che il sesso sia prerogativa della nostra specie: ognuno lo fa e lo fa a modo suo.

Anzi, certi comportamenti cosiddetti "strani" degli umani sono molto diffusi in natura tanto che per descrivere il variegato mondo della sessualità ci vorrebbero interi volumi.

Nella Conferenza organizzata dal Circolo UAAR di Bari la relatrice focalizzerà l'attenzione solo sugli invertebrati per svelarci curiosità, segreti e finalità che ci faranno ricredere sulla immaginazione della nostra specie.

L'evento si terrà via web sui canali social del Circolo UAAR di Bari sabato 20 febbraio alle ore 17,30.

Al termine del suo intervento la relatrice risponderà alle domande degli spettatori.