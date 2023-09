Fancy Women Bike Ride Bari

L'evento invita le donne a indossare abiti stravaganti, decorare le proprie biciclette e percorrere lentamente fino a 4 km nel centro della città.

Si terrà il 17 Settembre alle 16:30 e partirà da Piazza Ferrarese , arrivo in Largo Luigi Giannella percorso - Lungo Mare - Corso Trieste - Via Carlo Guernieri -Piazza Carlo Poerio - Corso Sidney Sonnino - Via Gian Domenico Petroni al torno 4 km



Questo evento bicicletta è nato nel 2013 a Izmir, in Turchia, la mia città natale, da un piccolo gruppo di donne che desideravano promuovere l'uso delle biciclette in città. La nostra iniziativa mira a offrire alle donne la possibilità di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, senza essere giudicate per l'aspetto o le scelte personali. Quest'anno, l'evento si terrà contemporaneamente in 150 città di 30 paesi diversi, nel contesto della Settimana della Mobilità Europea. Il sogno di alcune donne si sta diffondendo in tutto il mondo