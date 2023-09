Fancy Women Bike Ride per la città di Bari

La Fancy Women Bike Ride nasce nel 2013 ad Izmir, in Turchia da un piccolo gruppo di donne che desideravano promuovere l'uso delle biciclette in città. Dopo 10 anni oggi la manifestazione conta quasi 200 città aderenti, 17 in Italia (di cui 2 in Puglia) che pedaleranno in contemporanea Domenica 17 Settembre, durante la settimana della mobilità sostenibile europea.

L'evento invita le donne a indossare abiti stravaganti e decorare le proprie biciclette per percorrere lentamente circa 4 km nel centro della città.

Vorremmo incoraggiare quante più donne a provare la bicicletta come mezzo per scampagnate e spostamenti quotidiani. La bicicletta fa bene al corpo, cuore e testa inclusa e non serve essere degli atleti professionisti per pedalare.

Questo evento in tutto il mondo non ha mai accettato sponsorizzazioni ed è basato esclusivamente sull'impegno volontario delle donne.