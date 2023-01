A Castellana Grotte arrivano "I Giorni del Fuoco":  il programma degli eventi

Arrivano "I Giorni del Fuoco" a Castellana Grotte. Tante le novità previste nel programma di eventi più meramente culturale. Tra queste domenica 8 gennaio 2023, alle ore 19, debutta la rievocazione storica e le installazioni immersive nel centro storico di “Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio”. Partenza da piazza Nicola e Costa per un percorso di circa 400 metri all’interno del centro storico basato sul racconto degli eventi che hanno interessato Castellana durante l’epidemia di peste bubbonica del 1690, con riferimento alle principali figure storiche e agli usi e costumi sviluppatisi all’interno della popolazione durante l’epidemia. “Ab Origine” replicherà anche lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023, sempre a partire dalle ore 19.

Domenica 8 gennaio 2023, in piazza Garibaldi, invece, concerto dei Terraross, suonatori e menestrelli della Bassa Murgia, progetto musicale e di ricerca che mira a riscoprire e valorizzare quella che era la cultura di un tempo ormai perduta.

Lunedì 9 e domenica 10 gennaio 2023, a partire dalle ore 20, in diversi punti della città e in particolare in piazza Garibaldi e in piazza Nicola e Costa, arriveranno le rappresentazioni artistiche a tema fuoco del progetto “Strade di Fuoco”. L’evento vedrà la partecipazione di artisti locali e nazionali del settore “Street Fire Artist”, cosiddetti artisti di strada specializzati nella dominazione e cultura del fuoco.

Mercoledì 11 gennaio 2023, con l’accensione del falò di largo San Francesco presso il Santuario Madonna della Vetrana, torna La Notte delle Fanove. All’accensione di tutte le altre fanove in largo Porta Grande, largo San Leone Magno e nel centro cittadino, seguirà in piazza Garibaldi, alle ore 21 circa, il concerto dei Cipurrid, gruppo di musica popolare che propone un viaggio musicale che parte dal Salento, con le allegre pizziche, e raggiunge tutta la Puglia.

PROGRAMMA “PIAZZE D’INVERNO”

I Giorni del Fuoco - 8/11 gennaio 2023

Domenica 8 gennaio 2023, ore 19

“Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio”

Rievocazione storica e installazioni immersive

Centro Storico

Domenica 8 gennaio 2023, ore 21

Terraross in concerto

Piazza Garibaldi

Lunedì 9 gennaio 2023, ore 19

“Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio”

Rievocazione storica e installazioni immersive

Centro Storico

Lunedì 9 gennaio 2023, ore 19,30

“Strade di Fuoco” con rappresentazioni artistiche

Itinerante per il paese (piazza Garibaldi e piazza Nicola e Costa)

Martedì 10 gennaio 2023, ore 19

“Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio”

Rievocazione storica e installazioni immersive

Centro Storico

Martedì 10 gennaio 2023, ore 19,30

“Strade di Fuoco” con rappresentazioni artistiche

Itinerante per il paese (piazza Garibaldi e piazza Nicola e Costa)

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 19

La Notte delle Fanove

Da Santuario Madonna della Vetrana al centro cittadino

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 21

Cipurrid in concerto

Piazza Garibaldi