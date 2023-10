Al Kursaal Santalucia “Fantasie d’acqua”, le note di AYSO Orchestra ispirano le città del futuro

“Fantasie d’acqua”. Musica e intelligenza artificiale che danno vita a città ideali, ispirate al ciclo della risorsa più preziosa della Terra. Lo spettacolo di AYSO Orchestra, in programma il 1° novembre alle 20 al Teatro Kursaal Santalucia, torna a far dialogare musica e tecnologia. Settanta giovani musicisti provenienti da tutta Italia, guidati dal direttore principale di AYSO, Teresa Satalino, eseguiranno il Primo Concerto di Alexey Shor per violoncello con il solista Alexander Chaushian e due pilastri del repertorio sinfonico del 900, Fontane di Roma e Pini di Roma di Ottorino Respighi. Un concerto in continuità con “Sinfonie d’acqua”, andato in scena il 10 settembre. Il progetto artistico, sostenuto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, è realizzato in partnership con Acquedotto Pugliese (AQP) e Politecnico di Bari. Il concerto, a ingresso gratuito con registrazione, è già sold out.

Come cambierebbero le città in futuro se potessero svincolarsi dai limiti attuali delle discipline costruttive e si sviluppassero seguendo il ciclo vitale dell’acqua? Come diventerebbe il paesaggio urbano se tecnologie e materiali consentissero di abitare il sottosuolo o la volta celeste? Combinando musica, fantasia e intelligenza artificiale, partendo da una idea del direttore artistico di AYSO, Teresa Satalino, si è cercato di rispondere a queste domande e, attraverso un intenso dialogo uomo-macchina, sono state generate una serie di “visioni” per un mondo nuovo, in cui l’acqua non è più un accessorio, non è più relegata al semplice ruolo di decoro urbano, ma diventa il cuore pulsante di una civiltà che si sviluppa grazie a essa secondo forme e rapporti inediti. L’apparato scenografico virtuale è stato curato dagli architetti Dario Costantino e Ilaria Cavaliere sotto la supervisione di Giuseppe Fallacara.

Durante la settimana di preparazione AYSO Orchestra ospiterà coach di sezione provenienti da orchestre nazionali e internazionali: Roman Spitzer (prima viola della Rotterdam Philarmonic), Andrea Corsi (già primo fagotto dell'Orchestra Nazionale della RAI), Roberto Bodi Lòpez (tromba solista dell’Orchestra Sinfonica di Castilla e León), Emanuele Urso (primo corno dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano).

Main sponsor della manifestazione sono EY Foundation, Pirelli e OVS. Inoltre, AYSO Orchestra è sostenuta da CLE industria informatica, ARIETE Società Cooperativa ed Emanuele Fabio Fortunato liutaio.

AYSO Orchestra, diretta da Teresa Satalino, riunisce a Bari giovani musicisti, eccellenze provenienti da tutta l’Italia. Al suo quinto anno di attività, AYSO è un prezioso trait d’union tra il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale ed il mondo del lavoro nelle orchestre professionali, offrendo ai musicisti la preziosa opportunità di lavorare con direttori e musicisti prime parti di grandi orchestre. AYSO ha partecipato ad importanti Festival internazionali ed è diventata un punto di riferimento in ambito orchestrale a livello nazionale. In particolare, durante l’ultima tournée estiva AYSO ha rappresentato l’Italia all’estero collaborando con gli Istituti Italiani di Cultura e le Ambasciate italiane di Praga e Vienna ed esibendosi nella sala da concerti del Conservatorio di Praga, uno dei più antichi d’Europa, e a Palazzo Metternich, sede dell'Ambasciata italiana a Vienna.