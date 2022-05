Faraualla in concerto a Palazzo Pesce

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 14 luglio 2022 alle ore 21.00 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce si esibiscono le Faraualla, quartetto vocale formato da Loredana Savino, Gabriella Schiavone, Maristella Schiavone e Teresa Vallarella.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ascoltare le quattro voci dell’ensemble nato nel 1995, che dopo aver approfondito singolarmente lo studio e la pratica della vocalità in ambiti e repertori musicali distanti, hanno trovato un interesse comune nella ricerca della voce concepita e usata come strumento. I frutti di questo lavoro e di questa passione incessanti si ritrovano nel repertorio faraualla, nelle composizioni originali di Gabriella Schiavone così come nei brani tradizionali, nella pratica della polifonia e nella conoscenza delle espressioni vocali di etnie diverse e di diversi periodi storici.



Un percorso attraverso culture tanto lontane fra loro che nasce già dal nome – Faraualla è una delle cavità carsiche più profonde presenti sull’altopiano murgiano, a nordovest di Bari – e le cui suggestioni si fondono in una sintesi originale in cui emergono con forza le radici culturali del gruppo, quella Puglia, per secoli terra d’incontro e di passaggio di popoli, che è presente nel “suono” che connota la formazione barese, negli strumenti che accompagnano l’esecuzione, nello stesso nome del gruppo.