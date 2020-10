Per Dab Bari appuntamento con 'Farde moi' con la coreografia e regia di Francesco Colaleo e Maxime Freixas

Prosegue il DAB Festival dal titolo Siamo in ballo e balliamo. Il primo festival di danza contemporanea organizzato col Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito di una stagione teatrale nuova, strana, difficile del Comune di Bari, ma non per questo meno stimolante, è in programma fino al 25 ottobre. Una programmazione che, come da tradizione, sarà ospitata al Teatro KismetOperA e al Nuovo Teatro Abeliano, due realtà di fatto partner del TPP per la diffusione del contemporaneo a Bari.

Martedì 20 ottobre alle 21 al teatro Kismet è in programma in prima ed esclusiva regionale una versione completamente rivisitata di Farde moi, coreografia e regia di Francesco Colaleo e Maxime Freixas. Gli artisti italo francesi lo ripropongono dopo che due anni fa debuttò al Festival Civitanova danza, in una versione completamente nuova, rivisitata, dopo averlo smontato e rimontato in Francia, patria artistica che li ha adottati, per mostrarlo per la prima volta in Italia qui al DAB Festival in una versione per l'appunto reloaded.

C.ie MF | Maxime & Francesco

FARDE MOI / Prima ed esclusiva regionale

coreografia e regia di FRANCESCO COLALEO e MAXIME FREIXAS

con Francesco Colaleo, Maxime Freixas, Francesca Linnea Ugolini, Priska Gloanec

musiche Vincenzo Pedata

disegno luci Antonio Rinaldi

costumi Vittoria Papaleo e Maria Barbara De Marco

coproduzione Festival Oriente Occidente / CID Centro Internazionale della Danza

Farde-Moi, dal verbo francese “farder”, significa truccami/ingannami. Paesaggi emotivi soffici e delicati, instaurano una poetica del gesto sospesa e onirica che via via diviene energica e carnale. Cinque danzatori avvolti in enormi parrucche bianche creano l’inganno scenico di nuvole danzanti, per lasciare emergere, nello sviluppo della performance, l’essenzialità di una danza che parte e si muove dal corpo.

La necessità degli autori è di indagare e comprendere le modalità di adesione dello spettatore, osservando e ricercando, nelle sue reazioni allo spettacolo dal vivo, un metodo di scrittura del gesto, che possa restituire alla danza contemporanea un concettualismo differente, meno ermetico e più evocativo.

teaser: https://vimeo.com/339843509

Integrale: https://vimeo.com/301845989 (password: Farde-Moi2018)

https://www.ciemaximefrancesco.com/farde-moi-it

E ancora, sempre al Teatro Kismet il 22 ottobre alle 21 ci sarà la prima assoluta di La Settima di Altradanza, per la firma di Domenico Iannone. A distanza di oltre due secoli dalla sua creazione, la Settima, con i suoi contrasti elettrizzanti, è ritenuta tra le più alte e felici espressioni della creatività beethoveniana. La grandezza di questa partitura è un lascito che ancora ci parla e ci guida: è la “forcella di un rabdomante” che, pur gravemente mutilato dalla sordità, ha trasformato queste pagine in una materia febbricitante di vita, propulsiva per l’animo. Il lavoro sarà preceduto da Le Jeune Homme et la Vie, sempre con coreografia e regia di Domenico Iannone.

AltraDanza

LE JEUNE HOMME ET LA VIE /Prima assoluta

coreografia e regia di DOMENICO IANNONE

drammaturgia Ermanno Romanelli

con Cosimo Viesti e Domenico Linsalata

e Teresa Strisciulli, prima ballerina Arena di Verona

lighting designer Roberto De Bellis

costumista Claudia Emilio

consulenza musicale Nicola Scardicchio

Le Jeune Homme et la Vie nasce come riflesso specchiato e contrapposto di un capolavoro: “Le Jeune Homme et la Mort”, creato da Roland Petit e Jean Cocteau nel 1946. Rispetto al disagio di vivere e al vuoto di affetti e ideologie avvertiti in quegli anni, espressi superbamente in un dramma danzato di amore e morte, questa creazione afferma una risposta in positivo alle mille guerre e al funebre “cupio dissolvi” che governano il nostro tempo. Qui, al contrario, in cesura e continuità, l’amore è spiraglio di luce e speranza, è simbolo struggente di un ricordo che ancora pulsa, è memoria viva che si fa materia e simbolo di rinascita.

a seguire

AltraDanza

LA SETTIMA /Prima assoluta

coreografia e regia di DOMENICO IANNONE

drammaturgia Ermanno Romanelli

con Fabrizio Delle Grazie, Silvia Di Pierro, Cosimo Viesti, Serena Pantaleo, Miriana Santamaria, Domenico Linsalata, Giada Ferrulli, Sara Buccarella, Simona Cutrignelli, Sara Mitola, Marika Mascoli

lighting designer Roberto De Bellis

costumista Claudia Emilio

consulenza musicale Nicola Scardicchio

La Settima Sinfonia di L. V. Beethoven è una partitura tra le più “danzanti” nel grande repertorio della musica di ogni tempo, di Beethoven in particolare, come suggerisce Marino Mora: “Che la danza ed il ritmo penetrino in ogni settore della composizione è del tutto vero; il ritmo ne diviene categoria generatrice: dà forma ad incisi ed idee, innerva e vivifica la melodia, trasforma plasticamente i temi. Ma anche accelera i cambi armonici, concentra o disperde i motivi tra le varie fasce timbriche, sostiene e sospinge vigorosamente le dinamiche in espansione”.

Il nostro bisogno, la nostra poetica, nasce dal senso di smarrimento che respiriamo collettivamente nei nostri giorni: triste refrain e forca caudina, pienamente avvertiti, devitalizzano il tempo che stiamo vivendo. A tutto ciò vogliamo “opporre resistenza” con la danza che sappiamo fare, per intraprendere, all’opposto, un percorso verso la gioia, una “zona” ormai abbandonata dal comune sguardo sul mondo.

DAB FESTIVAL è in collaborazione con BIG ff - Bari International Gender Festival. Diretto da Tita Tummillo e Miki Gorizia. Promosso e organizzato da Cooperativa Sociale Al.i.c.e. Alternative Integrate Contro l'Emarginazione.

Per la promozione del pubblico si ringrazia Vincenzo Losito.

