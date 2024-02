Incontro internazionale con Farhat Asif a Bari

Ragionare con un respiro internazionale sulle grandi questioni della società moderna, in termini di diritti delle persone e di empowerment femminile. E’ questo il senso dell’iniziativa organizzata dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari, in collaborazione con la commissione Pari Opportunità del Comune di Bari, per il prossimo 19 febbraio, alle 16.30 nella sala Consiglio “Enrico Dalfino”, che vede ospite d’onore Farhat Asif, presidente e fondatrice dell’istituto di Pace e Studi diplomatici che ha sede ad Islamabad, in Pakistan.

Con una carriera che dura da oltre 15 anni nei settori della diplomazia, della politica estera, della diplomazia pubblica, dello sviluppo e degli studi diplomatici, Farhat ha recentemente lanciato Global Women Insight, una piattaforma digitale che conduce conversazioni dal vivo per mettere in luce le straordinarie storie di donne che hanno creato notevoli contributi allo sviluppo globale.

L'impegno di Farhat Asif per un cambiamento positivo della società, le è valso prestigiosi riconoscimenti, tra i quali il premio N-Peace nel 2017 nella categoria "Campagna per l'azione" da parte dell'UNDP Asia Pacific, del governo del Canada e dell'Institute for Inclusive Security di Washington DC.

A promuovere l’iniziativa, patrocinata anche dall’Ordine degli Avvocati di Bari e del Consiglio nazionale Forense, è la presidente del Comitato Pari Opportunità del Coa di Bari, l’avvocata Katia Di Cagno: “Avere la possibilità di ascoltare una personalità di calibro internazionale come Farhat Asif è un’opportunità, non solo per l’avvocatura barese. E’ un’occasione per l’intera cittadinanza di respirare un contesto internazionale e ragionare sulla condizione di diritto delle persone nel mondo e sui tanti traguardi ancora da raggiungere a casa nostra”.