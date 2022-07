Patrizio Fariselli 'Area Open Project' in concerto alla Masseria Dal Canonico a Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Si conclude con un live straordinario la rassegna “AL GAZEBO PROG FEST”.

Sabato 23 luglio sul palco del Canonico di Mola di Bari i brani storici degli Area riletti da uno dei fondatori del gruppo e grande protagonista della stagione del rock progressivo italiano.

PATRIZIO FARISELLI “AREA OPEN PROJECT”

In concerto

Patrizio Fariselli - pianoforte e tastiere

Marco Micheli - basso elettrico e contrabbasso

Walter Paoli - batteria

Claudia Tellini - voce

Area Open Project significa esplorazione di nuovi linguaggi e riscoperta ed elaborazione del repertorio storico degli Area: pietre miliari come Luglio, Agosto, Settembre (nero), Cometa Rossa o L’elefante Bianco si affiancano a materiali di nuova composizione, in un concerto di grande energia. Una formazione in cui l’eredità degli Area torna a brillare arricchita dalla vena compositiva di Patrizio Fariselli.

“Al Gazebo Prog Fest” è la prima rassegna musicale in Puglia dopo molti anni dedicata esclusivamente a una delle avventure più originali e innovative della musica italiana, quella dei gruppi del rock progressivo, formazioni composte da grandissimi strumentisti e da autori geniali che vantano ancora oggi un gran numero di affezionati e tantissimi epigoni soprattutto tra i giovani.

Una rassegna interamente dedicata a quella stagione è un’esigenza venuta soprattutto dal pubblico che da anni frequenta il Canonico, composto in gran parte da intenditori e appassionati.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Singolo evento: Concerto e cena 35 euro, solo concerto 25 euro.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/ dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.