Timber Timbrer a Gioia del Colle per il Farm festival 2022

Il Parco Archeologico di Monte Sannace ospiterà la PREVIEW del FARM Festival 2022 con il live completamente in acustico di TIMBER TIMBRE!

L’1 Agosto il progetto Timber Timbre si esibirà per l'occasione in una formazione speciale tutta nuova: il fondatore del trio, Taylor Kirk, sarà accompagnato dalla musicista Erin Lang in un live onirico e suggestivo.

1 AGOSTO 2022 - PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

GIOIA DEL COLLE (BA)

Possibilità di effettuare visite guidate in loco *orari da definire*

TIMBER TIMBRE

I Timber Timbre sono un gruppo musicale canadese, originario dell'Ontario e attivo dal 2005.

Sono conosciuti per il loro blues paludoso, evocativo, sinestetico e cinematografico. Le loro canzoni sono nella colonna sonora di numerosissime serie come Breaking Bad, The good wife, Orange Is The NewBlack, Russian dolls e tantissimi altri. Dopo aver pubblicato in modo indipendente i primi due album “Cedar Shakes” (2006) e, “Medicinals” (2007), firmano con la label Out of This Spark con cui pubblicano il loro terzo omonimo album nel 2009. Dopo il passaggio alla Arts & Crafts l’album viene ripubblicato a livello internazionale e, dopo aver ricevuto una nomination ai 2009 Polaris Music Prize viene eletto album dell’anno dalla rivista Eye Weekly.

Nel 2011 pubblicano il loro quarto album in studio intitolato “Creep on Creepin’ on” che risulta essere tra i primi dieci album nominati al 2011 Polaris Music Prize, premio vinto da The Suburbs degli Arcade Fire. L’anno successivo fanno da supporter al tour inglese della cantante folk britannica Laura Marling ed al tour statunitense della canadese Laura Feist.

Le loro canzoni contengono tanta tradizione americana, dal Mississippi alle coste, dai crooner al selvaggio West. Devono tanto a Bob Dylan quanto a Ennio Morricone.

BIGLIETTI

1 agosto = 12 euro + d.p.

ABBONAMENTI

1+8+9 agosto = 38 euro + d.p.

1+8 ago = 22 euro + d.p.

1+9 ago = 26 euro + d.p.

FREE ENTRY: OVER 70 - UNDER 12 - DIVERSAMENTE ABILI con ACCOMPAGNATORE