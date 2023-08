Farm kids al Bosco selva - Little farm festival 2023

Il secondo annuncio per questa seconda parte esperienziale del LITTLE FARM FESTIVAL 2023 è un evento a misura di bambini: un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie, tra natura, gioco, arte e creatività.



Venerdì 1 settembre al Bosco Selva di Alberobello, dalle 16:30 alle 19:30, prende vita il FARM KIDS! Vieni a trascorrere un pomeriggio con giochi in legno, teatro, letture, laboratori, scopriamo insieme il potere della natura di stimolare la nostra creativita?.



L’evento è a ingresso gratuito per tutti e si rivolge a bimbi dai 3 anni in su accompagnati da adulti.



FARM KIDS

Un FARM a misura di bambini, un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie, tra natura, gioco, arte e creatività.



VEN 01 SETTEMBRE 2023 - dalle 16:30 alle 20:00

Bosco Selva - ALBEROBELLO (BA)

https://goo.gl/maps/8PLe6YPDFHUTrXNp9



LUDOBUS – ludoteca itinerante con giochi in legno della Fondazione Giovanni Paolo II onlus di Bari



STORIE IN BICICLETTA – teatro e racconti per bambini con Dino Parrotta della Compagnia Teatro dei Leggeri



CATTURIAMO LE TEXTURE – laboratorio di "frottage" a cura dell’arteterapeuta Sara Francesca Hillebrand



IL BOSCO ABITATO – laboratorio con argilla ed elementi naturali a cura delle educatrici Valentina Intini ed Erica Simone



INGRESSO LIBERO

#LittleFARMfestival #FARMPuglia

con il Patrocinio e il Sostegno del Comune di Alberobello

LUDOBUS

Una ludoteca itinerante, un furgone colorato pieno di grandi giochi in legno e altri materiali per la realizzazione di attività per bambini, a cura della Fondazione Giovanni Paolo II onlus di Bari.

STORIE IN BICICLETTA

Un cantastorie a cavallo di una stravagante bicicletta “side-car” gironzola per raccontare storie ai bambini.

La bicicletta è realizzata con pezzi recuperati da biciclette d’epoca, al suo pedalare un gigantesco libro sfoglia le sue pagine perché con la lettura si vola con la fantasia; una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente side-car che diventa palco per l’attore o occasione per i bambini di farsi un giro con il cantastorie!

Una narrazione interattiva della Compagnia Teatro dei Leggeri con Dino Parrotta che, attraverso l’utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano coinvolgerà i bambini in un viaggio denso di divertimento e incanto!

CATTURIAMO LE TEXTURE

Cos’è una texture? Quanti tipi di texture ci sono?

Esploriamo le superfici dei materiali che ci circondano con sguardo e tatto!

Catturiamo quelle che ci piacciono di più con il "frottage": che possibilità ci offre questa tecnica? Osservando i segni raccolti possiamo trovare altre forme?

Un laboratorio creativo-espressivo dai 3 anni in su a cura dell’arteterapeuta Sara Francesca Hillebrand.

IL BOSCO ABITATO

A un primo sguardo, il bosco può sembrare un insieme di alberi e sentieri, un luogo fermo e immutabile nel tempo, sempre lì ad accoglierci quando vogliamo fare un pic nic nel verde o respirare un pò di aria buona. In realtà il bosco nasconde molto di più: è vivo, si muove, è abitato da esseri molto intelligenti che respirano, si nutrono, parlano tra loro, si scambiano gentilezze e si difendono dai nemici, proprio come una comunità. Chi sono? ma è facile: sono le piante!

Dai fili d’erba agli alberi più imponenti, le piante hanno una vita molto frenetica e affascinante, ma per scoprirla bisogna aprire bene gli occhi e usare un po’ di immaginazione.

Il laboratorio “il Bosco Abitato” vuole portare alla luce la vita segreta del bosco attraverso l’utilizzo di loose parts, materiali naturali e tanta fantasia.



Un laboratorio manuale creativo con argilla ed elementi naturali a cura delle educatrici Valentina Intini e Erica Simone.