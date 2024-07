Farm secret 2024

Quest’anno al LITTLE FARM Festival vogliamo sperimentare una serata di pura SCOPERTA.

Domenica 18 Agosto lanciamo il nuovo format FARM SECRET: scoprirete chi si esibisce solo quando salirà sul palco (famoso o emergente, non importa) e paradossalmente la line-up sara' pubblicata il giorno successivo.

Niente annunci e toto-nomi, solo tanta curiosità e voglia di sorprenderci tutti insieme.



Crediamo fortemente che sia un esperimento necessario, che magari può davvero cambiare logiche e comodità a cui assistiamo da anni.



Contro le "leggi di mercato", che vogliono sia tutto super comunicato e venduto come il miglior prodotto, vogliamo che il FARM SECRET sia un’esperienza genuina di scoperta, come ci si aspetta da un festival indipendente.

Come già ribadito in altre occasioni, crediamo che molti fattori del nostro settore avrebbero bisogno di essere scardinati ed evoluti. L’industria musicale in Italia è soggetta da anni a “logiche di sistema” che mettono sempre più in difficoltà gli organizzatori indipendenti di eventi e festival. Costi di produzione e cachet artistici esasperati, allestimenti triplicati: tutto questo compromette la sostenibilità dell'evento e la sua prospettiva negli anni, soffocando gli organizzatori, appiattendo l'offerta e orientando tutto verso il business e il profitto. Tutto ciò ricade sugli organizzatori, con tantissimi costi e tantissimi rischi. E a quel punto si finisce per cercare il nome più grosso e rincorrere affannosamente il sold out, in un circolo vizioso generale.



Prima dei social e dello streaming, si andava al concerto di un artista senza averlo già ascoltato su Spotify, senza averne già visto video live e storie. Arrivati al festival, si ascoltava qualcosa di nuovo, scoprendo insieme se ci piaceva oppure no, sorprendendoci a ogni brano. Non siamo nostalgici, però sappiamo che esiste anche un modo diverso di approcciarsi a un evento, sia per il pubblico sia per gli organizzatori. E vorremmo sperimentarlo insieme.



La nostra reazione è un invito al nostro pubblico a credere che il LITTLE FARM Festival sia ancora un luogo di ricerca, dove scoprire il vostro nuovo artista preferito senza farsi influenzare dal numero di streaming o di follower.



Il FARM SECRET sarà domenica 18 agosto all’Ex Macello di Putignano.



BIGLIETTI su Vivaticket ? 10€ + dp

FREE ENTRY: OVER 70 - UNDER 12 - DIVERSAMENTE ABILI con ACCOMPAGNATORE



FARM SECRET 2024

Domenica 18 agosto 2024

EX MACELLO COMUNALE

Via S. Caterina da Siena

PUTIGNANO (BA)



