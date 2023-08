Farm tropical, little farm festival 2023

Ritorna il FARM Festival quest'anno in versione LITTLE!



Per il LITTLE FARM Festival 2023 abbiamo deciso di dedicare una giornata aperta ai suoni, sapori e colori dei tropici.

Sabato 19 Agosto dal mattino fino al tramonto l’ex Macello di Putignano ospiterà una data speciale del festival con un grande aperitivo dai gusti e sapori tropicali e sud americani a cura di Quadro e molte selection di world music fatte da tanti amici dj e selector.



Vi aspettiamo in costume!



FARM TROPICAL

SAB 19 AGOSTO 2023

dalla mattina al tramonto

EX MACELLO COMUNALE

Via S. Caterina da Siena

PUTIGNANO (BA)

INGRESSO LIBERO



presto altre news!



#LittleFARMfestival #FARMPuglia #FARMTropical