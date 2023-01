I neozelandesi Fat Freddy's Drop tornano al Locus Festival di Locorotondo

Si tratta di un grande ritorno alle origini per la band e per il Locus festival, che ospitò i Fat Freddy's nella sua prima edizione del 2005 sempre a Locorotondo, all'epoca del loro primo album "Based on true story". Da allora la grande famiglia dei FFD (sette elementi sul palco) ha fatto una lunga strada, creando una solida fan base internazionale grazie anche alla loro esplosiva energia dal vivo: chiunque ha visto un loro concerto se ne è innamorato all'istante!



Estremamente distintivo ed ammaliante anche il loro sound, che nasce dall'amore del producer Mu (aka DJ Fitchie) per la techno analogica ed il dub, magistralmente bilanciato con l'adorazione per il soul ed il reggae del raffinato cantante Joe Duke (aka Dallas Tamaira), e con la passione collettiva di tutta la band per Jazz, Rhythm & Blues, Rock, Disco, House, Post Punk e Balearic music... music of many colours!



Lo stretto rapporto col pubblico live si era interrotto bruscamente durante il lockdown. Per una band abituata a fare tournée a livello internazionale ogni anno, la risposta più logica è stata quella di pubblicare gli album live Wairunga e Lock-in, registrati e filmati senza il pubblico, nella madrepatria in Nuova Zelanda. La registrazione di un nuovo album in studio è nella to do list della band per il 2023, per dare un seguito a Special Edition Part 1, pubblicato alla fine del 2019.



Il Locus festival 2023 continua così a delineare un programma sempre più intrigante, in linea con il claim di quest'anno "music of many colours". Un viaggio attraverso le più belle location pugliesi, che ospiterà i Simply Red a Trani il 27 giugno (già SOLD-OUT!), i Sigur Ròs a Bari l'11 luglio, ed i FFD il 29 luglio a Locorotondo, che preludono ad una settimana di grande musica nella cittadina della Valle d'Itria dall'8 al 14 agosto con The Comet is Coming, Ezra Collective, Fatoumata Diawara, Makaya McCraven, Roy Ayers, Seun Kuti & Egypt 80, Sun Ra Arkestra fra i primi nomi annunciati.

Molti altri artisti e location saranno annunciati nei prossimi mesi. Maggiori info e link ai biglietti sono disponibili su locusfestival.it

I biglietti sono disponibili su DICE.fm e Ticketone.it a partire da lunedì 16/1 alle ore 10:00