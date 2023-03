Al Teatro Casa di Pulcinella “Favole al telefono”, viaggio nel mondo di Gianni Rodari

Uno spettacolo come un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari in scena alla Casa di Pulcinella sabato 4 e domenica 5 marzo ore 18.00 Favole al telefono della Compagnia Fantacadabra e Teatro Stabile d’Abruzzo

età consigliata dai 5 anni

Uno spettacolo come un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari in scena sabato 4 e domenica 5 marzo alle ore 18.00 alla Casa di Pulcinella, proposto dalla compagnia Fantacadabra e dal Teatro Stabile d’Abruzzo. Lo spettacolo si sviluppa come un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie: quelle già esistenti e quelle ancora da scoprire e potere trovare una favola dentro ad ogni cosa.

Tre ragazzi si incontrano in una soffitta per costruire insieme una grande storia da raccontare, il giorno dopo, in biblioteca, al telefono… Protagonista della storia è un ragazzo che si chiama Gianni. Il piccolo Gianni, che fin da bambino, dotato di straordinari poteri … e tutto pian piano si riempirà di favole e di suoni, parole, immagini e luci colorate.

Lo spettacolo si presenta come un viaggio immaginario che, partendo da dentro una soffitta, ci racconta di come sia possibile costruire e inventare storie seguendo gli itinerari fantastici tracciati dal grande Gianni. Un viaggio attraverso alcune celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari, uno spettacolo fatto di piccole storie che si rincorrono sulla scena, dentro e fuori poetici spazi, che sanno catturare i piccoli grandi e i grandi piccoli. Storie, quelle di Rodari, che non conoscono il passare del tempo, che conservano immutate le doti originali di eleganza, ironia e freschezza che da sempre costituiscono i punti di forza di quella inesauribile capacita? di invenzione che sapeva coniugare con la puntuale, seria e civile osservazione della realtà contemporanea. Storie che in Favole al telefono torneranno a prendere vita sulla scena in un vero e proprio carosello teatrale e musicale sotto forma di canzoni, racconti, filastrocche.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento: € 60,00 per n.10 ingressi

Infotel.080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it