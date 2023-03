Federica Angeli incontra gli studenti di Molfetta per la giornata contro la discriminazione razziale

Federica Angeli incontra gli studenti degli istituti superiori di Molfetta. L’appuntamento che si terrà il 29 marzo 2023, alle ore 15.30 nell’Auditorium Parco della Musica (via Achille Salvucci, Molfetta) è dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Organizzato dall’Associazione Artemia con il patrocinio del Comune di Molfetta rientra nella rassegna Fuori Cartellone di Conversazioni dal Mare come sessione destinata agli studenti.

Per l’occasione sarà presentato il suo ultimo libro dal titolo “40 secondi. Willy Monteiro Duarte, la luce del coraggio e il buio della violenza” edito dalla Baldini e Castoldi, che racconta nel suo settimo libro, la tragica storia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a botte a Colleferro, vicino Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, solo per aver tentato di difendere un amico.

A due anni da un omicidio tanto brutale quanto insensato, Federica Angeli ha voluto raccontare la storia di Willy in pagine dense, mescolando l'inchiesta al romanzo, riportando cioè non solo tutti i fatti e gli atti giudiziari, ma ricostruendo anche ciò che ha preceduto il delitto, concentrandosi su quella "normalità" distrutta appunto in soli 40 secondi. Tanto infatti è durato il passaggio tra la vita e la morte di Willy, che a 21 anni "è morto per un errore di persona, di situazione, di non luogo, di sguardo, di prossimità. Non esiste un perché, neanche chi lo ha ucciso sa perché. Ed è molto meno di un futile motivo.

Dopo i saluti istituzionali di Giacomo Rossiello, Assessore alla Cultura del Comune di Molfetta Federica Angeli, accompagnata da Rocco De Franchi, dialogherà con gli studenti partecipanti sui temi del libro, tra gli istituti coinvolti : il Liceo Classico e il Liceo Scientifico Albert Einstein, l’ Itet Gaetano Salvemini, il Liceo Vito Fornari, l’ Istituto Ferraris con il Liceo Levi Montalcini e il Circolo dei Lettori, l’Istituto per le attività marinare Amerigo Vespucci, l’Istituto Alberghiero di Molfetta e l’Istituto Don Tonino Bello.

www.conversazionidalmare.it tel . 320.02.61.528 e-mail:associazioneartemia@ gmail.com - Facebook @conversazionidalmare – Instagram: Conversazionidalmare_molfetta

Federica Angeli (Roma 1975), cronista di nera e giudiziaria, scrive per «la Repubblica» dal 1998, dove è redattrice dal 2005. Dal 2013 vive sotto scorta dopo le minacce mafiose ricevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità organizzata a Ostia. Tra i premi vinti, il Premio Passetti – Cronista dell’Anno nel 2012 e 2013, il Premio Donna dell’Anno (2015), assegnato dal sindaco di Roma, il Premio Articolo 21 (2015), Premio Francese (2015), Premio Piersanti Mattarella (2016), Premio Arrigo Benedetti (2017), il Premio Falcone e Borsellino (2016) e il Premio Nazionale Borsellino (2017). Per il suo impegno nella lotta alle mafie il presidente Mattarella nel 2016 l’ha nominata Ufficiale della Repubblica Italiana al Merito.

Ha pubblicato con Emilio Radice Cocaparty (2008) e Rose al veleno, stalking (2009), è coautrice di Io non taccio (2015) e autrice di Il mondo di sotto. Cronache della Roma criminale (2016)