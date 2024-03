"Federicult", due nuovi appuntamenti legati alla XI edizione della Festa Medievale

Dalla sua prima edizione, la festa medievale Federicus si è distinta per il profondo impatto culturale che ha saputo generare. Questo impatto non si limita agli eventi principali che caratterizzano la festa, ma si estende anche attraverso momenti di approfondimento sul tema dell'edizione in corso, grazie al lavoro congiunto del gruppo culturale e della direzione artistica, che promuovono l'agenda degli appuntamenti denominata "Federicult".

Il primo appuntamento, dedicato a riflettere sull'incontro tra Occidente ed Oriente medievali, si terrà sabato 16 marzo alle ore 18:00 presso la chiesa di Santa Croce, situata nella via omonima. I relatori saranno il regista, documentarista e musicista Alessandro Scillitani e lo scrittore Paolo Rumiz. Essi ci condurranno in un viaggio intitolato "La via Appia, Federico e l'Oriente. Un cammino lento alla ricerca di un dialogo perduto". Il secondo appuntamento, sempre nella stessa location e alla stessa ora, sarà tenuto dallo storico e divulgatore Riccardo Facchini, che esplorerà l'immaginario medievale e orientale attraverso la cultura audiovisiva, nella conferenza intitolata "Le notti d'Oriente. Medievalismo e Orientalismo nella cultura audiovisiva". Vi invitiamo dunque a partecipare, immersi nella suggestiva atmosfera della chiesa di Santa Croce, alle ore 18:00 nelle date indicate. Saremo pronti a condividere un'esperienza unica che ci permetterà di viaggiare con la mente alla scoperta di mondi mai visti e di arricchire il nostro bagaglio culturale e intellettuale.