Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

FELINA BARI XMAS EDITION SABATO 3 E DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 TORNA L’APPUNTAMENTO DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CON I GATTI PIU’ BELLI DEL MONDO IN UNA FESTOSA CORNICE NATALIZIA Si respira tutta la magia del Natale nella decima edizione dell’Esposizione Internazionale Felina di Bari. Quest’anno sarà una meravigliosa Xmas Edition ad accogliere il 3 e 4 dicembre nel capoluogo pugliese i gatti più belli del mondo. Il pubblico di appassionati gattofili potrà ammirare, negli spazi del Di Palma Sport Club, tantissimi splendidi felini di razza e affettuosi gatti di casa in una due giorni tutta dedicata a loro. Amatissimi compagni di vita, i nostri amici a quattro zampe ci stanno accanto in ogni momento, sono stati affetti preziosi nei nostri nuclei familiari durante questi anni di pandemia. Elegante e dal portamento raffinato, ma anche vivace e tenero, il piccolo felino di casa è davvero protagonista assoluto nelle nostre famiglie e nelle nostre vite: il re dei nostri salotti. Amore, conoscenza e rispetto di questa meravigliosa creatura sono valori fondamentali della kermesse internazionale Made in Puglia che dal 2012 ospita bellissimi gatti di razza e non solo. Felina Bari è organizzata dal Club ’94 sotto l’egida dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana - la prima Associazione riconosciuta ad essere stata autorizzata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla gestione del Libro Genealogico del gatto di razza pregiata) e della FIFe (Federazione Internazionale Felina) e vedrà riuniti allevatori, proprietari e gattofili che, oltre ad ammirare splendidi Campioni pluripremiati, potranno trovare tutto quello che serve al benessere del loro micio fino ad un’ampia gamma di oggettistica a tema. Oltre al tradizionale concorso, sono previste le Speciali The Red Show, dedicata a gatti rossi, crema e tartarugate di tutte le razze e Romeo & Giulietta, in cui sarà premiata la coppia più bella e romantica dello show. E non è tutto: Conoscere il gatto, gli incontri con gli esperti per imparare a conoscerlo ed amarlo, alle 14.00 di sabato e domenica offrirà la possibilità di ascoltare gli interventi dei Medici Veterinari invitati ai quali sarà poi possibile porre domande sul piccolo felino di casa. Interverranno la dott.ssa Anna De Nitto, esperta in Medicina Felina, la dott.ssa Elvira Rotola, diplomata SIUMB, la dott.ssa Anna Uva dell’Università degli Studi di Bari e il dott. Luca Giansanti, volto noto dei social e della TV. Novità del 2022: sarà possibile acquistare i biglietti per visitare Felina Bari Xmas Edition anche in prevendita sul sito www.apuliaticket.it/felinabari oltre che in loco durante i giorni dell’evento. Felina Bari è una Manifestazione ufficiale del Libro Genealogico del gatto di razza D.M.22790 del 9.6.2005 Con il Patrocinio del Comune di Bari Assessorato alla Qualità della Vita e della Città Metropolitana di Bari Orario di apertura al pubblico: continuato dalle 10.00 alle 19.00 Biglietti d’ingresso: Intero Euro 7,00 - Ridotto Euro 5,00 (bambini da 6 a 10 anni e over 70) Gratuito per bambini fino a 5 anni, soci ANFI e disabili Per informazioni: Club ’94 cell. 380 3045464 │ Sito internet ufficiale: www.club94.it/felinabari e-mail: info@club94.it │ Facebook: www.facebook.com/felinabari