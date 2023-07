Fellinirota - Racconto musicale gratuito

Accolto all'interno della rassegna "PianoLab", FELLINIROTA si presenta come un "concerto atipico", un racconto fatto di parole e musica per raccontare questa grande coppia che ha fatto la storia del Cinema a della Musica.

Attraverso un racconto ora narrativo ora musicale, ripercorreremo la collaborazione tra il grande regista FEDERICO FELLINI e il compositore NINO ROTA –non solo suo storico collaboratore, e vincitore di un PREMIO OSCAR –ma la cui vita è strettamente intrecciata alla città di Bari, dove egli ha vissuto e scritto le sue creazioni, e dov’è stato direttore per decenni del nostro conservatorio.

Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal MAESTRO MARIO MARGIOTTA che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale".

Avendo studiato per anni al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, la scuola che per oltre vent’anni è stata diretta da Nino Rota, ha avuto la fortuna di avere come docenti coloro che a loro tempo furono allievi del grande compositore, avendo così accesso a conoscenze dirette del Maestro, comprendendo a fondo l’Uomo dietro la MUSICA.

Non ci limiteremo dunque a proporvi semplicemente al pianoforte alcuni dei brani più celebri del grande compositore. Ricorderemo il rapporto che legava i due grandi autori, in un racconto a tratti poetico, a tratti ironico, raccontando la storia, i retroscena, gustosi aneddoti e curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la Storia.

In un racconto che sarà in grado di sorprendere e a dimostrare, ancora una volta, quanto ci sia ancora da dire su questa unione professionale ed umana che non smette mai di affascinare ed emozionarci.



INFO:

Lo spettacolo musicale si svolgerà nella centralissima PIAZZA ROMA, nel cuore del centro storico dell'incantevole Martina Franca.

Si svolgerà Sabato 12 agosto, alle ore 22.30 (prima dell'esibizione di Mario Margiotta, sullo stesso palco vi sarà un ricco programma ad anticiparlo, a partire dalle 17.45 con l'esibizione di 9 pianisti. E' possibile assistere alla performance di tutti gli artisti o presenziare unicamente a FelliniRota, che comincerà alle 22.30).



Si consiglia massima puntualità.