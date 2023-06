Fellinirota - racconto musicale gratuito nella suggestiva cornice di Polignano a mare

Accolto all'interno della rassegna "Il Libro possibile", FelliniRota si presenta come un "libro atipico", un racconto fatto di parole e musica per raccontare questa grande coppia che ha fatto la storia del Cinema a della Musica.

Attraverso un racconto ora narrativo ora musicale, ripercorreremo la collaborazione tra il grande regista FEDERICO FELLINI e il compositore NINO ROTA –non solo suo storico collaboratore, e vincitore di un PREMIO OSCAR –ma la cui vita è strettamente intrecciata alla città di Bari, dove egli ha vissuto e scritto le sue creazioni, e dov’è stato direttore per decenni del nostro conservatorio.

Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal MAESTRO MARIO MARGIOTTA che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale".

Avendo studiato per anni al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, la scuola che per oltre vent’anni è stata diretta da Nino Rota, ha avuto la fortuna di avere come docenti coloro che a loro tempo furono allievi del grande compositore, avendo così accesso a conoscenze dirette del Maestro, comprendendo a fondo l’Uomo dietro la MUSICA.

Non ci limiteremo dunque a proporvi semplicemente al pianoforte alcuni dei brani più celebri del grande compositore. Ricorderemo il rapporto che legava i due grandi autori, in un racconto a tratti poetico, a tratti ironico, raccontando la storia, i retroscena, gustosi aneddoti e curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la Storia.

In un racconto che sarà in grado di sorprendere e a dimostrare, ancora una volta, quanto ci sia ancora da dire su questa unione professionale ed umana che non smette mai di affascinare ed emozionarci.



INFO:

Lo spettacolo musicale si svolgerà in PIAZZA SAN BENEDETTO a Polignano a Mare.

Sabato 8 luglio, Ore 18.30

L'ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti.



