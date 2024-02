Fellinirota - storia della musica e del cinema nello spettacolo musicale dedicato ai due grandi dell'arte

Dopo lo straordinario successo all'Anfiteatro della Pace di Bari, all'Accademia dei Rozzi di Siena ed al Teatro Ghione di Roma, torna a Bari Fellinirota!



AncheCinema presenta“Fellinirota”, spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta, che rende omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”.

FelliniRota è un racconto, ora narrativo ora musicale, che ripercorre la collaborazione tra il grande regista Federico Fellini e il compositore Nino Rota – non solo suo storico collaboratore e vincitore di un Premio Oscar – ma la cui vita è strettamente intrecciata alla città di Bari, dove egli ha vissuto e scritto le sue creazioni, e dov'è stato direttore per decenni del conservatorio.

Il format originale, già presentato con successo in Italia e all’estero, è interamente scritto e realizzato dal Maestro Mario Margiotta, che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale".

Parte del ricavato dell'evento andrà a sostenere le attività dell'associazione Amopuglia.



venerdì 1 MARZO 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

BIGLIETTI online su circuito Vivaticket

biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema.

INFO SMS/WHATSAPP 329 64 99 552

PARCHEGGI a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

INFO Disponibili 36 posti per carrozzine con visuale centrale dello spettacolo. Il teatro dispone di un ingresso in struttura e in sala privo di barriere architettoniche e di parcheggio dedicato (accessibile da Corso Italia 138).



FELLINIROTA

FelliniRota è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cinema. Lo spettacolo è stato replicato con successo al Teatro AncheCinema di Bari e al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti e all'Accademia dei Rozzi di Siena. La replica all’"Anfiteatro Della Pace" di Bari ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre settecento partecipanti entusiasti.

Lo spettacolo è stato commissionato dall'Istituto Italiano Di Cultura - Il Cairo per l’inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano nel Mondo.

Mario Margiotta non si limiterà a proporre semplicemente al pianoforte alcuni dei brani più celebri del grande compositore, ma ricorderà il rapporto che legava i due grandi autori, in un racconto a tratti poetico, a tratti ironico, narrando la storia, i retroscena, gli aneddoti e le curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la storia.

FelliniRota è un racconto che sarà in grado di sorprendere e dimostrare, ancora una volta, quanto ci sia ancora da dire su questa unione professionale e umana che non smette mai di affascinare ed emozionare.



MARIO MARGIOTTA

Mario Margiotta è nato a Bari nel 1993. Si appassiona alla musica sin dalla tenera età, iniziando a prendere lezioni di pianoforte prima privatamente, poi presso una scuola ad indirizzo musicale, quindi concludendo i propri studi al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Avendo frequentato il conservatorio di Bari, cioè la scuola che, per oltre vent’anni, è stata diretta dal grande Nino Rota, ha avuto accesso a conoscenze dirette del Maestro e ha avuto l’opportunità di conoscere l’Uomo dietro la musica. Dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici, si laurea con il massimo dei voti.

Affiancata alla carriera di docente di pianoforte, è quella di musicista: incide brani utilizzati in campo televisivo e cinematografico, lavorando per TG e cortometraggi di autori stranieri. Ha svolto il ruolo di organista presso il coro ecumenico San Domenico. Ha quindi proseguito il suo percorso musicale esibendosi in numerosi teatri e sale da concerto sia in Italia che all’estero.



Il suo canale Youtube, dove carica clip tratte dei suoi spettacoli musicali, ha totalizzato attualmente più di seicentomila visualizzazioni.