Fellinirota - storia della musica e del cinema nello spettacolo musicale dedicato ai due grandi dell'arte

Che voi siate appassionati di Musica o di Cinema, FELLINIROTA è un appuntamento imperdibile.

Lo spettacolo, commissionato dall'Istituto Italiano di Cultura del Cairo per l’inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano del Mondo, dopo il grande successo ottenuto ora sbarca in Italia al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti.

Di cosa parla FELLINIROTA? Be' … il titolo è chiarissimo e non ha bisogno di chiarimenti!

Attraverso un racconto ora narrativo ora musicale, ripercorreremo la collaborazione tra il grande regista FEDERICO FELLINI e il compositore NINO ROTA –non solo suo storico collaboratore, e vincitore di un PREMIO OSCAR –ma la cui vita è strettamente intrecciata alla nostra città, dove egli ha vissuto e scritto le sue creazioni, e dov’è stato direttore per decenni del nostro conservatorio.

Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal MAESTRO MARIO MARGIOTTA che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale".

Avendo studiato per anni al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, la scuola che per oltre vent’anni è stata diretta da Nino Rota, ha avuto la fortuna di avere come docenti coloro che a loro tempo furono allievi del grande compositore, avendo così accesso a conoscenze dirette del Maestro, comprendendo a fondo l’Uomo dietro la MUSICA.



In un racconto che sarà in grado di sorprendere e a dimostrare, ancora una volta, quanto ci sia ancora da dire su questa unione professionale ed umana che non smette mai di affascinare ed emozionarci.