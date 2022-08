Ferragosto al casale di Balsignano

Un'ottima occasione per un ferragosto alternativo, a poca distanza da Bari, nel territorio di Modugno sorge il Casale Medievale di Balsignano.



Parco archeologico poco noto, immerso nella natura di un uliveto secolare, conserva tracce di un medioevo remoto ma ancora affascinante.



Per Ferragosto incluso nel biglietto visite guidate saranno effettuate durante l'intera apertura del sito dalle 9:30 alle 13:00 per la mattina e dalle 15:00 alle 18:00 nel pomeriggio.



Le guide vi accompagneranno alla scoperta della chiesa di San Felice, monumento nazionale dal 1909 con la sua architettura unica, è caratterizzata dall'alta cupola e dalle decorazioni frutto di quel crogiolo culturale che fu la puglia del XII secolo.

Scopriremo gli affreschi della chiesa di Santa Maria con un doppio ciclo decorativo databile al XIV e XII secolo. Per ultimo il castello, già noto come Castello dei Dalmatini.



Il biglietto intero ha un costo di 5 euro ma sono previste ulteriori scontistiche.



Per maggiori informazioni contattateci sulla pagina fb



https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo/