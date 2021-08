Nei “Parchi delle Stelle”, un week-end di Ferragosto tra osservazioni astronomiche, natura e degustazioni

Un ferragosto sotto il cielo stellato di Puglia, ecco gli appuntamenti dedicati alle stelle:

Sabato 14 Agosto a partire dalle ore 20:00 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:30 in occasione del picco del fenomeno delle Perseidi o “Lacrime di San lorenzo” si torna finalmente ad osservare il cielo presso il Centro Visite Torre dei Guardiani, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 'Ad occhio nudo sarà visibile la Via Lattea e con i nostri telescopi professionali osserveremo il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai nostri divulgatori'.

Il Centro Visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

L'esatta posizione è su Google Map.

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria

'Domenica 15 Agosto, in una delle zone con meno inquinamento luminoso di Puglia, tra spazi aperti e sconfinati, vivremo un’esperienza unica dedicata alla conoscenza dell’attività agro-pastorale della murgia, alla storia della transumanza inserita nella lista Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco e all’osservazione del cielo stellato.

Nel tardo pomeriggio accompagnati dalla guida Rossella Gendarmi si partirà con una passeggiata per visitare l’azienda Tarantini, che alleva 300 pecore, asini, mucche, galline, e l’antica Masseria con le sue architetture a secco tra meravigliose querce secolari.

Al rientro, per chi lo desidera, vi sarà la possibilità di degustare i prodotti dell’azienda con un aperitivo murgiano e un bel bicchier di vino, tra le balle di fieno nella quiete di un incantevole tramonto'.

Dopo il crepuscolo sarà la bellezza del cielo stellato a stregarci. Ad occhio nudo vedremo la Via Lattea e attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo la Luna, il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle e colorate nebulose.



PROGRAMMA

RADUNO presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria

Ore 18:00 ESCURSIONE TURISTICA (adatta a bambini) durata 1,5h

COSTO ESCURSIONE: 7 € adulti, 5€ bambini il prezzo comprende guida e assicurazione

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da ginnastica, pantaloni lunghi, maglietta, felpa, giacca antivento, cappello, borraccia con 1 litro d’acqua, macchina fotografica.