Al Teatro Piccinni in scena lo spettacolo autobiografico di Ferzan Ozpetek “Ferzaneide. Sono Ia!”

Un nuovo, intimo e appassionato spettacolo autobiografico di Ferzan Ozpetek apre la stagione di prosa 2021/2022 del Comune di Bari (fuori abbonamento) il 6 e 7 dicembre prossimo e quella del Comune di Lecce (anteprima fuori abbonamento) l’8 dicembre, realizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il regista, sceneggiatore e scrittore, sarà prima sul palco del teatro Piccinni e poi su quello del teatro Apollo con “Ferzaneide. Sono Ia!”, spettacolo concepito durante il lungo periodo di sospensione che tutto il mondo ha vissuto e che ha fortemente colpito il settore dello spettacolo dal vivo, un viaggio sentimentale attraverso soprattutto i ricordi, le suggestioni e le figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film.

Il regista di film di successo come “Le fate ignoranti”, “Saturno Contro”, “Mine Vaganti” (girato in Puglia), “Napoli Velata”, si racconta a teatro.

Ozpetek ha due anime: quella della sua Istanbul, dove è nato nel 1959, e quella italiana, Roma è la città in cui si è formato e vive da 43 anni.

Uno spettacolo unico, senza copione, che cambia da una sera all'altra, con le mezze luci in sala, in cui lo stesso autore-attore protagonista si confronterà anche con gli spettatori provando a coglierne gli umori, come se fosse un salotto tra amici.

