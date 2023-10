A Corato musica e gastronomia per parlare di agricoltura sostenibile e legalità con la “Festa agricola!”

Dopo il successo della scorsa edizione torna anche quest’anno a Corato la “Festa agricola!”, evento di punta di “Verso Sud” il festival di sperimentazioni culturali, musica, arte pubblica e arti performative organizzato dall’APS Lavorare Stanca.

Domenica 22 ottobre la Cantina sociale Terra Maiorum, in Via Castel del Monte 184 a Corato (BA) ospiterà un’intera giornata di grande musica, cultura, cibo agricolo, artigianato e vino.

Il lungo concerto vedrà alternarsi e collaborare sul palco dal pomeriggio fino a sera, sotto la direzione di Peppe Leone e la sua orchestra, artisti del calibro di Daniele Sepe, Sandro Joeux e Federico Laganà, Vincenzo Vasi, Andrea Tartaglia, Matteo Castellano, Fior di Velluto e Giuvazza.

In prima serata l’attesa esibizione della guest star, la cantante colombiana Martina Camargo.

A concludere, i saluti psichedelici di Vincenzo Vasi.

La festa sarà anche un’occasione per discutere di alimentazione consapevole, promuovendo principi come il consumo a chilometro zero, il contrasto allo spreco alimentare con l’esperienza di Ivan Fantini, l’agricoltura sostenibile (come quella praticata nel CSA “La Ràkene”) e di legalità, grazie al caffè di Martina Camargo, un prodotto 100% organico coltivato in Colombia in terre sottratte al narcotraffico.

Per biglietti, prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 3884643132.

Qui su facebook: https://www.facebook.com/ VersoSudEcosistemaCulturale

Questo il programma nel dettaglio:

Alle ore 11

Visita narrata alla cantina sociale

A cura dell cantastorie Donato Laborante.

Con il personale della cantina.

Alle ore 13

Pranzo sociale e “musica da tavola”

con il “cuoco dimissionario” Ivan Fantini

Artisti, pubblico e staff mangeranno tutti insieme in un’unica, grande tavolata. Il pranzo è curato da Ivan Fantini, cuoco dimissionario, che preparerà il pranzo domenicale a partire da prodotti agricoli salvati dal macero o saccheggiati all’abbandono, recuperati nei giorni precedenti.

Cuoco eterodosso e dimissionario, scrittore per urgenza, anarchico per convinzione, Ivan Fantini fa dell’abbandono un dono, recupera scarti e saccheggia la gratuità. Vive principalmente di baratto.

La sua esperienza è caratterizzata da un susseguirsi di cambiamenti, guidati dalla ricerca della libertà e della verità, nella gastronomia e nella vita. Ha pubblicato per Barricate i libri "anonimo fra gli anonimi", "educarsi all'abbandono _ frammenti mutili" e "animanimale _ apologia di un genere umano". Sulla sua vita è stato girato anche il film “Cosa c’è di strano in tutto questo”, per la regia di Mauro Bartoli.

A fine pasto, musica da tavola con la famiglia salentina Valzano-Mele (Fior di Velluto) e gli altri musicisti presenti.

Ore 16

Caffè della Controra:

Con Ivan Fantini, CSA “La Ràkene” e Martina Camargo

Ivan Fantini racconterà la sua filosofia di vita e di cucina, insieme ai ragazzi della CSA “La Ràkene” che praticano agricoltura sociale sostenibile. Il caffè verrà dalla Colombia, portato in Italia direttamente da Martina Camargo, l’ospite di punta della serata, che racconterà la vita nei campi colombiani, dove si coltiva caffè 100% organico in terre difficili, tra violenza e narcotraffico.

Ore 17.30

Il gran concerto della festa agricola

L’orchestra agricola di Peppe Leone - percussionista di fama internazionale da anni al fianco di Vinicio Capossela - terrà insieme le esibizioni di Sandro Joyeux (musicista parigino la cui musica getta un ponte tra la canzone francese e i ritmi del mondo), il cantautore napoletano Andrea Tartaglia (noto per il brano “Le Range Fellon", che gli è valso anche una nomination al Premio Tenco), l’autore e attore torinese Matteo Castellano, il virtuoso del termin Vincenzo Vasi, il chitarrista, produttore e storico collaboratore di Eugenio Finardi Giuvazza.

Ospiti speciali: il grande sassofonista Daniele Sepe e Martina Camargo.

Daniele Sepe fonde la napoletanità con il jazz, il funk, il reggae, la world music, il rock, il blues, la musica classica, in una contaminazione continua dove la vivacità e la forza dei suoni accompagna una chiara critica sociale che non disdegna anche il gioco dell’ironia. Impossibile ripercorrere la sua sterminata produzione e le sue numerose collaborazioni (tra queste Roberto de Simone, Roberto Murolo, Stefano Bollani, 99 posse).

Martina Camargo è la più importante e riconosciuta cantadora di tambora, genere tradizionale della Colombia. I suoi canti riflettono la tradizione afro e festosa degli insediamenti dei paesi sulle rive del fiume Magdalena. Nata a San Martín de Loba, nel cuore del sud del dipartimento di Bolívar, ha raccolto questi canti dalla bocca di suo padre, Don Cayetano Camargo, compositore contadino, che ha lasciato in eredità a sua figlia un repertorio a cui lei ha dato nuova vita anche con la composizione di temi originali. Ha suonato in tutte le Americhe, in paesi dell'Africa e in Europa, seguendo una tradizione familiare lunga più di un secolo.

La FESTA AGRICOLA! è una produzione Lavorare Stanca APS con la direzione agricola di Peppe Leone. L’evento è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Corato, con il supporto di Vini Torrevento, con la collaborazione della cantina sociale Terra Maiorum e con il patrocinio di Rai Puglia.

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.