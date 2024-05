A Casamassima la 'Festa amici della birra' con musica e spettacoli

Un festival che celebra la birra, la musica e la cultura che la circonda. Festa Amici della Birra apre le porte a un pubblico più ampio offrendo spettacoli, posti a sedere e tanto street food. Per il settimo anno ci ritroviamo in Villa comunale a Casamassima,

sarà un Weekend lunghissimo..

Le tre sere Festa Amici della Birra richiama tanti curiosi per una buona birra in boccale e per degustare piatti tipici su panche tipiche della birra bavarese..

Nel palinsesto di Amici della Birra c'è spazio alla Musica Rock il tutto con ingresso gratuito, parcheggio gratuito..

La quantità di Birra da provare è considerevole in più zone del Parco..

Stand dedicati ad ogni esigenza con tantissima gastronomia.. carne arrosto, bombette, frittelle, panzerotti, pizze, caciocavallo impiccato, spaghetti assassina, polpo arrosto e dolci di ogni tipo..

Orari e programmi:

Apertura alle ore 18.30

Area Bambini ospita

il grande scivolo Gonfiabile

+ Giro Loco per grandi e piccoli

+ Parco gonfiabili

Area Stand

Specialties and Beer

ore 19.00

Area Palco Luglio

?? Venerdì 5 spettacolo di Cabaret

con Renato Ciardo

?? Sabato 06 Concerto Band Dance 70/2000 -> I New Soul Sister propongono una serata di divertimento sfrenato con le hit più famose da ballare senza tregua..

?? Domenica 07 Concerto

Fronte Del Blasco - Vasco Rossi Tribute Mr VASCO ROSSI Tribute

Siete @tutti invitati

Organizzato da Amici della Birra

Presso

Parco in Villa

Via Guglielmo Marconi / Via Acquaviva

Casamassima (Ba)