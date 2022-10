Festa D'Autunno nel quartiere Carrassi, un pomeriggio all’orto urbano Campagneros tra laboratori d’arte e natura per grandi e piccoli

La stagione autunnale porta cambiamenti nel colore e nei profumi della campagna, la terra si rigenera con le piogge e verza, zucca, uva e altre meraviglie sono pronte per la tavola. Le foglie che ricoprono il suolo dove crescono gli alberi crepitano sotto i passi e nuova vita cresce nel suolo.

In questo contesto nasce l’evento “Festa d’Autunno”, in programma sabato 8 ottoobre presso l' (Via Raffaele Bovio 16), nel quartiere Carrassi. Una giornata per respirare arte, natura e allegria e salutare la nuova stagione vivendo spazi di condivisione e comunità, soprattutto per famiglie e bambini.

La festa, ad ingresso gratuito su prenotazione, inizierà alle ore 15 con la cerimonia Etiope del caffè e un banchetto di comunità in cui ciascun partecipante condividere una pietanza o un oggetto decorativo in segno di reciproca cura e ospitalità e per celebrare i sapori della stagione.

Il pomeriggio proseguirà con le attività di laboratorio gratuite a cura di Arti Sinespazio 3.0: alle ore 16.30 il laboratorio “Autunno a Colori!”, per le bimbe e i bimbi dai 3 a 7 anni, a cura di Marta Del Re e Ilenia Bonadies.

Attraverso una raccolta collettiva di foglie ramoscelli le educatrici accompagneranno i bimbi nella creazione di stampe, sagome e pupazzi con elementi naturali e tanti colori! I prodotti del Lab diventeranno parte della scenografia del banchetto e saranno donati ai partecipanti.

Sempre alla stessa ora, si terrà un laboratorio di Pilates per tutte le età, a cura di Barbara Mazzetta.

Per chi è interessato a stimolare la propria creatività nel movimento, è prevista una sessione di Jam session, un momento di danza collettiva coordinato da Francesca Formisano e Giuseppe Brancaccio con l’accompagnamento musicale di Giuseppe Pascucci e Damiano Porcelli. Il gruppo danzerà liberamente sulle improvvisazioni dei musicisti.

La giornata si conclude con una performance di esito del laboratorio di Danceability a cura di Carmen De Sandi e Ilenia Bonadies e Giuseppe Pascucci con i ragazzi e le famiglie di Strada Facendo Aps.

Per tutta la durata dell’evento, sarà possibile visionare le opere pittoriche di Ennio Buccioli e Toni Fasanella.

La pittura di Ennio Buccioli e quella di Toni Fasanella rappresentano una celebrazione della figura nella sua spontanea e disarmante semplicità. Tratti e campiture con tinte sature, sguardi diretti fuori dalla tela verso chi osserva, in ascolto e in mostra.

L’evento è inserito all’interno del Progetto Nestos, sostenuto dal Comune di Bari nell’ambito dell’avviso pubblico “URBIS", un’iniziativa ideata e gestita dalla Cooperativa Operamica assieme ad Arti Sinespazio 3.0 e il Collettivo Magnitudo che intende rivitalizzare e animare la comunità dei quartieri Carrassi e San Pasquale attraverso attività artistico-creative.

Per informazioni: Whatsapp 3478051226 - artisinespazio3.0@gmail.com

Per iscriversi ai laboratori, è disponibile il seguente modulo online: https://forms.gle/tAH7RnfwC2iFechYA